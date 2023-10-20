В Калужской области водитель «Шевроле» сбила мотоциклиста

Около 14:50 в пятницу, 20 октября, в Мещовске в аварии пострадал мотоциклист. Подробности о происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №12 на улице Володарского 47-летняя женщина за рулем «Шевроле Авео» не пропустила 35-летнего мотоциклиста.

Байкер с травмами попал в больницу.