В Калужской области четыре человека пострадали в столкновении «Мицубиси» и «Волги»

Около 9:45 на 42 километре дороги Калуга – Медынь столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали четыре человека, сообщили нам в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 68-летний водитель «Мицубиси Паджеро» ехал со стороны Кондрово в сторону Медыни и при повороте налево не пропустил «Волгу».

Различные травмы получил 51-летний водитель «Волги» и три его пассажира. Их отвезли в больницу.