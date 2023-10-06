В Калужской области погиб водитель перевернувшегося «Мерседеса»

Около 16:00 в пятницу, 6 октября, на дороге Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов вылетел в кювет и перевернулся легковой автомобиль «Мерседес». Об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением в черте деревни Черкасово.

Находившийся за рулем машины человек погиб. Его личность сейчас устанавливается.