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В Обнинске открыли для автомобильного движения тоннель южного въезда

Опубликовано: 26.08.2023 10:30 0 277
В Обнинске открыли для автомобильного движения тоннель южного въезда

Железнодорожное сообщение восстановили к 8:00 в субботу, 26 августа.

Как мы сообщали ранее, в пятницу, 25 августа большегруз не вписался в габариты тоннеля. В результате аварии обрушилась одна из плит моста через южный въезд в наукоград. Водителя нашли и задержали.

В 10.15 полностью восстановлено и автомобильное движение.

- Восстановление южного въезда в Обнинск завершено. Движение автотранспорта возобновлено, - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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Опубликовано: 26.08.2023 10:30 0 277
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