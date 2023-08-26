В Обнинске открыли для автомобильного движения тоннель южного въезда

Железнодорожное сообщение восстановили к 8:00 в субботу, 26 августа.

Как мы сообщали ранее, в пятницу, 25 августа большегруз не вписался в габариты тоннеля. В результате аварии обрушилась одна из плит моста через южный въезд в наукоград. Водителя нашли и задержали.

В 10.15 полностью восстановлено и автомобильное движение.

- Восстановление южного въезда в Обнинск завершено. Движение автотранспорта возобновлено, - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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