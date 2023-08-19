«Лада» и «Рено» столкнулись в Калужской области

В субботу, 19 августа, в Людиновском районе Калужской области произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС региона.

В 6 часов 25 минут в деревнве Войлово столкнулись два автомобиля «Лада» и «Рено».

В аварии пострадали несколько человек.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, - уточняют в управлении.

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