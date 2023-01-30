В Калуге отменили гуляния на Масленицу
В Калуге на Масленицу в нынешнем году не будет массовых гуляний. Об этом в понедельник, 30 января, заявил на планерке городской голова Дмитрий Денисов.
По его словам, в нынешней ситуации гуляния с потешным столбом будут некорректными.
Денисов заявил, что Масленицу будут отмечать в формате семейных выходных.
Такие же ограничения вводились год назад.
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