В Калуге отменили гуляния на Масленицу

В Калуге на Масленицу в нынешнем году не будет массовых гуляний. Об этом в понедельник, 30 января, заявил на планерке городской голова Дмитрий Денисов.

По его словам, в нынешней ситуации гуляния с потешным столбом будут некорректными.

Денисов заявил, что Масленицу будут отмечать в формате семейных выходных.

Такие же ограничения вводились год назад.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.