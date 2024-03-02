Сельский дом культуры отремонтировали в Мосальском районе

Работы проведены в деревне Долгое в рамках нацпроекта «Культура».

- Долговский СДК является центром культурной и общественной жизни села, - прокомментировал министр культуры и туризма региона Павел Суслов. - В нем проходят все значимые мероприятия, встречи, сборы, собрания. В обновленном здании созданы все современные и комфортные условия по организации досуга и отдыха жителей села.

В 2024 году в Калужской области отремонтируют четыре сельских дома культуры в Людиновском, Барятинском, Тарусском и Ульяновском районах.