Синие мосты в Калуге готовы на 50%

Со стороны Глаголева готовятся к переустройству водовода и ливневой канализации.

На Тарутинской готовятся к переключению движения, о дорожных изменениях калужан еще проинформируют дополнительно.

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