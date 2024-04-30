Калужские самокатчики снова нарушают ПДД

Сегодня в редакцию калужанин прислал видео со своего регистратора в автомобиле. На видео скорее всего несовершеннолетняя девочка внезапно появляется на проезжей части и пересекает ее, нарушая ПДД.

- На улице Труда не слишком ровный асфальт. Девочка чуть не упала под колеса, нарушая ПДД. Камера плохо передает, как дергало руль самоката. Родителям привет.

Напомним, ранее мы публиковали статью о самокатах в городе.