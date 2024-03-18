Калужские водители объезжают вечерние пробки по зебре

В редакцию написала калужанка, проживающая на Малинниках.

Женщина рассказала, что опасается переходить дорогу по пешеходному переходу на перекрестке улиц Зерновой и Тарутинской.

Некоторые водители стали объезжать вечерние пробки прямо по зебре, вслед за пешеходами.

— Вечером люди не могут спокойно выйти из сетевого магазина на этом перекрестке, – сообщает обеспокоенная калужанка. – Водители едут домой по Зерновой и не хотят стоять на светофоре, сворачивают на дорожку вдоль магазина, несутся мимо людей. Выруливают на Тарутинскую они чаще всего прямо по зебре. На фото видны следы шин. Просим принять меры и обезопасить участок!

— В рамках реконструкции транспортного узла «Синие мосты» будут проведены работы по повышению безопасности пешеходов на ул. Тарутинской в районе перекрестка с ул. Зерновой, – пообещало управление городского хозяйства.