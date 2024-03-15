В Калуге на пять часов задержали вылет самолета в Санкт-Петербург

Это связано с техническими проблемами, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самолет должен был улететь в 15:15, но теперь рейс перенесен на 20:45.

- Обращаем внимание, что в связи с поздним вылетом самолета остальные рейсы по маршруту Минеральные Воды –Калуга – Санкт-Петербург и обратно также будут задержаны, - пояснили в аэропорте.