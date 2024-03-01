В Калуге задержали вылет самолета в Санкт-Петербург

Это связано с тем, что борт поздно вылетел из Минеральных Вод, сообщили 1 марта представители аэропорта.

- Расчетное время прибытия из Минеральных Вод – 16:30. Расчетное время вылета в Санкт-Петербург – 17:00, - говорится в официальном комментарии.

Остальные рейсы по маршруту Минеральные Воды –Калуга – Санкт-Петербург и обратно 1 марта также будут задержаны.