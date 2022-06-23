Губернатор Калужской области пообещал сохранить здания бывшего завода «Кристалл»

В четверг, 23 июня, мы публиковали репортаж о плачевном состоянии территории бывшего завода «Кристалл» на улице Ленина в Калуге. На днях объект культурного наследия выставили на продажу за 68 миллионов рублей.

После публикации ситуацию прокомментировал губернатор Калужской области Владислав ШАПША:

- Вижу много тревожных комментариев калужан по поводу судьбы зданий бывшего завода «Кристалл». Полностью согласен: мы обязаны сохранить этот объект культурного наследия. И обязательно это сделаем. Есть новый инструмент - «Комплексное развитие территорий». И ансамбль зданий «Кристалла» - один из наших проектов, которые планируем реализовать с его использованием.

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