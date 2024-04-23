В Малоярославце благоустраивают центральную площадь

Этот проект в прошлом году победил на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды.

Территорию уже расчистили от старых гаражей, сараев и аварийного дома.

Сейчас идет укладка под землю сетей теплоснабжения, рассказали 23 апреля в администрации города.