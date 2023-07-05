10 причин гордиться Калужской областью от Владислава Шапши

8. Добро пожаловать на благословенную Калужскую землю!
— В последние годы я все чаще испытываю гордость за туристический кластер.
Да, у нас есть известные всей России Музей истории космонавтики, парк «Этномир», уникальный МУзей МУсора и Парк птиц. Однако каждый год открываются все новые и новые места притяжения туристов. Потенциал сферы туризма огромен. У нас есть все для ее дальнейшего роста.
С 2024 года в новом формате заработали институты развития бизнеса в этом секторе. У инвесторов появилась возможность решать вопросы в режиме «одного окна».
Сегодня у центра «Калужский край» разрабатываются 25 проектов с общим объемом финансирования более шести миллиардов рублей, которые планируется реализовать в Обнинске, в Малоярославецком, Жуковском, Тарусском, Боровском, Ферзиковском, Перемышльском, Козельском, Дзержинском, Юхновском, Износковском и Быбыниском районах. Десять из них имеют высокую степень готовности.
Туризм — это не только об экономике и финансах. Туризм — это престиж нашей области. Уверен, станет знаменитой на всю страну и Большая туристическая тропа, и множество других новых мест отдыха для гостей региона. Ведь природа Калужского края прекрасна.
Кстати, по результатам проведенного Минэкономразвития России конкурсного отбора в Калужской области поддержаны все 14 заявленных инвестпроекта в сфере туризма на строительство модульных домиков. В целом это инвестиции на 550 млн рублей.