10 причин гордиться Калужской областью от Владислава Шапши

О новом сезоне

Текущий сезон для СП «Лидер» начался активно, с тех пор работа не прекращается.



Ферма работает как живой организм, задачи распределяются по ситуации, на местах, после чего каждый сотрудник умело подхватывает свою часть работы. Трудолюбие и слаженность стали, пожалуй, одним из главных факторов успешной деятельности агропредприятия.



— Для достижения целей в текущем сезоне наш коллектив трудится без перерыва, — говорит генеральный директор фермы «Варваренки» Елена Рагульская. — Скажу откровенно, каждый у нас выкладывается на сто процентов. Я благодарна сотрудникам за такую самоотдачу, любовь к делу и искренний интерес к развитию предприятия.



Отвечая на вопрос о старте сезона, Елена Михайловна говорит прямо, со знанием дела:



— В сезон вышли хорошо. Все условия изначально были благоприятные, позже, правда, испытали нежелательные крайности погоды. Но мы по-прежнему рассчитываем получить ожидаемое. Правда, если природа не решит опять преподнести сюрпризы — повторно не зальет дождями и не накроет продолжительной засухой. Пока же со всем справляемся.



В работе у «Варваренок» в этом сезоне 1500 гектаров озимого рапса, 665 гектаров озимой пшеницы, 375 гектаров ярового рапса и по 150 гектаров сои и пшеницы яровой. К работе в полях подготовились еще с приходом весны.



— По весне к нам пришли несколько новых сотрудников, но мы по-прежнему открыты, вакансии на предприятии есть в любое время года, — рассказывает генеральный директор. — В последнее время мы усиленно работаем в направлении улучшения текущей кадровой политики. В этом отношении нам всегда есть к чему стремиться.



В прошлом году мы обходились на уборке двумя комбайнами, сейчас у нас их пять! По осени закупили достаточное количество тракторов. Приобрели собственный зерновоз, чтобы своевременно вывозить зерно с полей.



Естественно, одной единицы зерновоза хватать нам не будет, дальше будем стремиться увеличивать их количество. Но сначала посмотрим, как сложится этот год. Так что в отношении техники у нас пока все очень даже неплохо, мы ею обеспечены.



В отношении бизнес-проектов, планов работа идет. Но я боюсь спугнуть удачу, пока говорить на этот счет не стану.