 
80 лет региону

10 причин гордиться Калужской областью от Владислава Шапши

Спецпроект газеты "Комсомольская правда - Калуга" к дню рождения любимого региона.
5 июля Калужская область отмечает свое 80-летие.

Накануне празднования этой круглой даты мы обратились к губернатору с просьбой рассказать о том, что вызывает гордость при упоминании Калужской области.

Первое, что отметил Владислав Шапша, — ​это люди. Самоотверженные труженики, мужественные защитники Отечества, беззаветно любящие свою страну и свою малую родину.

И тем не менее Калужская земля славится многими событиями, которые, без сомнения, подтверждают ее величие и гордость.

1. Земля, овеянная славой

— Уверен, многие со мной согласятся, что на протяжении всех столетий нынешняя территория Калужской области становилась знаковой в судьбе всей России. Сопротивление Козельска и Великое стояние на Угре, сражения с армией Наполеона в Тарутине, Боровске и стратегическая победа под Малоярославцем, героическое сопротивление и изгнание фашистов в Великой Отечественной войне.

И по сей день наши земляки стоят на защите Отечества, на этот раз в зоне СВО. Достойно продолжая славные традиции русского воинства прошлых веков. Огромную гордость я испытываю, получая сообщения о подвигах наших земляков, общаясь с героями СВО.

Сегодня наша главная задача — ​обеспечить всем необходимым бойцов на линии противодействия, помочь семьям солдат, обеспечить качественное лечение и реабилитацию бойцов. И мы это делаем.

2. От Демидовых до фармкластера

— Вековые традиции промышленников земли Калужской сохраняют нынешние производственники. Горжусь, что на нашей земле Никита Демидов одним из первых начал осваивать горнорудное производство.

В XVIII веке строятся знаменитые демидовские предприятия на реках Дугна и Брынь. Начинает работать чугунолитейный завод у деревни Верхняя Вырка, металлургические — ​на реке Ломпадь.

А сегодня на территории Калужской области мы успешно развиваем фармкластер, практически полностью заполнены особые экономические зоны и даже открываем еще одну площадку в Бабынинском районе.

Я горд за наших промышленников, которые, работая в три смены, помогают фронту в зоне СВО, за ответственный перед малой родиной бизнес, сумевший не только выстоять, но и уверенно двигаться вперед в нынешний период санкционного давления.

3. Мирный атом

— Эра мирного атома началась в июне 1954 года именно на нашей земле. В Обнинске состоялся запуск первой в мире атомной электростанции. И в этом году мы торжественно отметили 70-летие ее пуска.

26 июня — ​День мирного использования ядерной энергии, и город Обнинск стал центром празднования. Любопытно, что, когда первая АЭС в Обнинске дала свой первый ток, академик Курчатов поздравил участников пуска словами «С легким паром!»

Все последующие достижения в атомной отрасли вряд ли были бы возможны без небольшого реактора Обнинска, который верой и правдой, без единой аварии прослужил стране почти полвека.

4. Москва — ​Луна, Калуга — ​Марс

— Освоение космоса тоже напрямую связано с разработками наших ученых, с работой наших предприятий. Да и вообще начало эры космонавтики неразрывно связано с Калужской землей. Константин Эдуардович Циолковский — ​безусловно, наша гордость.

Именно в Калуге открылся первый в мире Музей истории космонавтики. Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент будущего музея 13 июня 1961 года, а 3 октября 1967-го музей распахнул двери для посетителей.

После открытия второй очереди музея он пользуется поистине грандиозной популярностью. Огромные локации позволили выставить уникальные экспонаты, хранившиеся в запасниках.
Говоря о космосе, обязательно нужно упомянуть и о сегодняшних разработках ученых Института космических исследований в Тарусе, филиала НПО имени Лавочкина в Калуге, Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» имени Ромашина.

Я горжусь нашим подрастающим поколением. Ребята настолько увлеченно занимаются в многочисленных кружках и секциях космической направленности, что я уверен: будущее российской космонавтики по-прежнему во многом связано с Калужской землей.

5. Человек труда рука об руку с человеком науки

— Славу и гордость нашей земли, конечно, составляют и промышленные предприятия. Они сумели выстоять в тяжелые годы перестройки и с начала нынешнего тысячелетия уверенно набирают обороты.

Новейшие разработки стали визитной карточкой многих гигантов калужской тяжелой индустрии. Предприятия «Тайфун», «Калужский двигатель», КЗТА, КЭМЗ, «Калугапутьмаш» и многие другие сегодня демонстрируют качественный рост. И главное у них –люди.

Это все те калужане, которые каждое утро проходят заводскую проходную — о ней поется в известной песне на стихи Фатьянова. Она вывела в люди тысячи профессионалов своего дела — ​от простого рабочего до генерального директора.

В последние годы, безусловно, особое внимание приковано к оборонной составляющей продукции, которую выпускают наши предприятия. И мы снова не подкачали.

Разработки современных беспилотных аппаратов, новых танковых двигателей, систем радиоэлектронной борьбы, аппаратов и систем для космических войск — все это оказалось нам по силам.
Не могу не отметить, что свой вклад в победу над поднявшим голову нацизмом на Украине вносят не только крупные предприятия.

Есть на Калужской земле и небольшие, но известные в системе космической обороны производства. Например, в Козельском районе. А тарусский гений снайперского оружия Владислав Лобаев хорошо известен бойцам в зоне СВО по всей линии фронта.

6. Победы над болезнями и фармакобезопасность

— Говоря о достижениях Калужской области, обязательно нужно упомянуть о мощном развитии фармацевтического кластера. Наши предприятия производят более 230 лекарственных форм. За последние десять лет мы в 14 раз увеличили объем производимой продукции, с 5 до 70 млрд рублей.

Фармацевтический кластер региона разросся до впечатляющих масштабов. Сегодня он объединяет больше 60 международных и российских концернов, научных центров, компаний и считается одним из самых успешных в России.

80 % производимых на Калужской земле лекарств входит в перечень жизненно необходимых.

Хочу поклониться калужским врачам и всему медицинскому персоналу области. В период пандемии мы сумели сдержать коронавирус, не позволили ему привести нашу землю к катастрофе. Подвиг калужских врачей в годы пандемии — ​это особая наша гордость.

Сегодня мы успешно находим возможность пополнения рядов медицинских кадров. Молодые специалисты, выпускники медицинского института КГУ уже проходят ординатуру и практику в лечебных учреждениях региона.

Это наше медицинское будущее.

7. Продовольственная безопасность

— Ни для кого не секрет, что далеко не все агрокультуры способны давать хороший урожай на наших землях. И тем важнее успехи нашего сельскохозяйственного комплекса.

Калужские аграрии, несмотря на все трудности, обеспечивают продовольственную безопасность региона и помогают стране.
Новые животноводческие комплексы начинают работать в районах области. Ульяново, Хвастовичи, Таруса, Малоярославец — ​здесь планируется их открытие.

Не отстают и фермеры. В Юхновском районе четыре фермерских хозяйства создали кооператив. На 140 га выращивают черную смородину. Эти плантации — одни из крупнейших в стране.

По заказу юхновских фермеров Калужский научно-исследовательский институт сельского хозяйства создал два новых сорта местной селекции для промышленного возделывания. Работа шла несколько лет. И в этом году калужские ягодники начнут их выращивать.

Садоводство для регионального АПК — ​одно из перспективнейших направлений.

8. Добро пожаловать на благословенную Калужскую землю!

— В последние годы я все чаще испытываю гордость за туристический кластер.

Да, у нас есть известные всей России Музей истории космонавтики, парк «Этномир», уникальный МУзей МУсора и Парк птиц. Однако каждый год открываются все новые и новые места притяжения туристов. Потенциал сферы туризма огромен. У нас есть все для ее дальнейшего роста.

С 2024 года в новом формате заработали институты развития бизнеса в этом секторе. У инвесторов появилась возможность решать вопросы в режиме «одного окна».

Сегодня у центра «Калужский край» разрабатываются 25 проектов с общим объемом финансирования более шести миллиардов рублей, которые планируется реализовать в Обнинске, в Малоярославецком, Жуковском, Тарусском, Боровском, Ферзиковском, Перемышльском, Козельском, Дзержинском, Юхновском, Износковском и Быбыниском районах. Десять из них имеют высокую степень готовности.

Туризм — ​это не только об экономике и финансах. Туризм — ​это престиж нашей области. Уверен, станет знаменитой на всю страну и Большая туристическая тропа, и множество других новых мест отдыха для гостей региона. Ведь природа Калужского края прекрасна.

Кстати, по результатам проведенного Минэкономразвития России конкурсного отбора в Калужской области поддержаны все 14 заявленных инвестпроекта в сфере туризма на строительство модульных домиков. В целом это инвестиции на 550 млн рублей.

9. Пушкин, Гоголь, Окуджава…

— Так уж совпало, что в год 80-летнего юбилея Калужской области мы отмечаем и ряд знаменательных дат в русской литературе. Александр Сергеевич Пушкин родился 225 лет назад.

В нашей области местом, связанным с его именем, является музей-заповедник «Полотняный Завод» — ​здесь расположена родовая усадьба жены поэта Натальи Николаевны.

Со дня рождения Николая Васильевича Гоголя в этом году отмечается 215 лет. Великий писатель-реалист трижды посещал Калужскую землю — ​в 1849, 1850 и в 1851 годах. В Калуге он трудился над созданием второго тома «Мертвых душ».

Также в 2024 году мы празднуем 100 лет со дня рождения Булата Окуджавы, писателя, поэта-барда, драматурга, почетного гражданина города Калуги.

Эти имена писателей прошлых веков и практически наших современников тоже особый повод для гордости за Калужскую землю.

10. Главная гордость — ​наши люди

— Я всегда говорил и готов повторять это вновь и вновь: в нашем регионе живут умные, талантливые, трудолюбивые, отзывчивые люди. Всегда испытываю гордость за них. Какими бы ни были идеи руководства региона, какие бы новации мы не внедряли, основная движущая сила развития — ​человек труда.

Все, о чем я говорил выше, было бы невозможно без самоотверженности наших людей, без их искренней любви к своей малой родине.

В канун празднования 80-летнего юбилея Калужской области ​низкий вам поклон!

За ваш ежедневный труд, за веру в процветание земли Калужской, за вашу любовь к родному краю.
С праздником всех нас, с юбилеем нашей любимой Калужской области!
Города, дела и люди Калужской области,
которыми можно и нужно гордиться
80 лет региону

Атомный город мечты

 Обнинск этим летом отмечает сразу три знаковых события: юбилей Калужской области, 70-летие пуска Первой в мире атомной электростанции и день рождения города.
Выяснять, какой из праздников важнее, в Обнинске не стали. Здесь готовятся с честью встретить все юбилеи. А встречать есть чем.

Накануне торжеств мы окинули взглядом сегодняшний наукоград и пришли к выводу, что в 2024 году Обнинск реально стал атомным городом мечты.
Мы были и будем первыми
— С легким паром! — по преданию именно этой фразой поздравил коллег академик Курчатов после пуска Первой в мире атомной электростанции. Чувство юмора всегда в чести у представителей научной элиты Обнинска.

Озорной памятник Коту-ученому у Дома ученых — наглядное тому подтверждение.

Здесь не привыкли жаловаться на судьбу и недостаток финансирования, скучать и лениться. Обнинск — город работающих людей. Первый наукоград страны по-иному жить и не может.

Желание стать первыми — в крови у его жителей. От глобальных начинаний до небольших побед. На днях, кстати, по улицам города пошел первый в Калужской области электробус. Мелочь, скажете вы? Отнюдь. Мелочей в этом городе нет.
Однако вернемся к «атомному» празднику. В эти дни видеопоздравления коллеге-наукограду летят со всех уголков России.

Атомные города Заречный, Краснокаменск, Нововоронеж, Полярные Зори, Десногорск, Курчатов, Волгодонск, Удомля и другие дарят искренние слова поздравлений, полных улыбок и любви.

— С особой теплотой смотрела поздравления Обнинску от каждого города, который входит в большую и дружную семью Рос¬атома, — поделилась глава администрации Обнинска Татьяна Леонова. — Появление электростанций в России и за рубежом — результат создания нашей первой маленькой, но самой главной АЭС.

Обнинск — первый, и это уже история. К 70 летнему юбилею Атомной станции здесь подготовили не только большую научно-¬образовательную программу. Открытие Аллеи международного сотрудничества, баскетбольные турниры, забеги, флешмобы и концерты, «Атомный выпускной», фестиваль «Планета Мирный атом» и много-¬много других событий, активностей, как модно сейчас говорить. И все это для тех, кто долгие десятилетия работал не покладая рук, создавая славу Обнинска: для жителей наукограда. Людей особой закалки, опыта и выносливости.
Решили — и сделали
Что еще удивительным образом отличает Обнинск от других городов Калужской области — оперативность принятия решений и внедрения новаций. Транспортная реформа, на наш взгляд, вполне может стать примером такой работы. Общественный транспорт в последние годы стал одной из проблем многих крупных городов региона. Только не в Обнинске. Здесь нашли решение как по приобретению современных автобусов, так и по модернизации маршрутов. И ведь получилось!

С той же уверенной оперативностью решаются в Обнинске и вопросы благоустройства. Новые общественные пространства возникают буквально каждый месяц. Сквер перед Домом ученых обустраивали, что называется, всем миром. Зато какая красота получилась! Сосны и кусты венгерской сирени (а как она пахнет, когда цветет!) по проспекту Маркса? Решили — высадили. И не только посадили, но и сразу определили, кто будет за ними ухаживать.
Новое освещение на улице Энгельса? Пожалуйста.

Тем более что за эту локацию проголосовали сами жители по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Обновленную пешеходную зону теперь освещают 39 новых торшеров.
Совершенно преобразилась территория у здания бывшей типографии на улице Комарова. Здесь уже год работает Школа креативных индустрий.

Скоро сюда переедет и Обнинский молодежный центр, а на днях открылся Информационный центр по атомной энергии. На территории рядом с типографией уложена брусчатка, сделана велодорожка, новое освещение, посеян газон, установлены скамейки. Большие качели — таких в Обнинске никогда не было.

И все это лишь небольшая часть большой и ежедневной работы всех жителей наукограда. Такая активность как нельзя лучше свидетельствует о том, что здесь живут люди, очень любящие свой город и свою родную Калужскую область. Юбилей региона в Обнинске встретят с гордо поднятой головой.

— Я горжусь жителями Обнинска и тем, что все вместе мы делаем его по-настоящему комфортным для учёбы, работы и жизни, — говорит Татьяна Леонова.

И мы уверены — эти слова могут повторить все жители Города Первых.
80 лет региону

35-й Механический: «Юбилей области встретим гордо»

35-й завод берет свое начало в далеком 1948 году. Сегодня это предприятие производит наукоемкую продукцию для нефтегазовой отрасли.

Накануне 80 летнего юбилея Калужской области мы рассказываем о предприятиях, которые составляют славу и гордость Калужской земли.

Одно из них как раз «35-й завод». Сегодня это предприятие уверенно смотрит в будущее, полностью обеспечено заказами и ежегодно увеличивает объемы производимой продукции.
Сложная техника — конек завода
Уже через три года после победы в Великой Отечественной войне «35-й завод» начал ремонтировать технику для строительства аэродромов.

Потом долгие десятилетия предприятие работало под эгидой минобороны. А в 2006 году «35-й Завод» отправился в свободное плавание. И надо отметить, курс был сразу выбран верный.

Сегодня технический потенциал предприятия и комплекс оборудования позволяют осуществлять полный технологический цикл по производству сложных изделий и различных металлоконструкций, начиная с раскроя металлопроката и листового материала и заканчивая покраской и отгрузкой готовой продукции заказчику, в основном — нефтегазовой отрасли России.
Только вперед!
О сегодняшнем дне предприятия нам рассказал генеральный директор ООО «НПП «35-й Механический завод»
Андрей Катков.
Андрей Катков
Генеральный директор ООО «НПП «35-й Механический завод»
— Андрей Викторович, какие успехи вашего предприятия за последний год, по вашему мнению, добавили гордости Калужской области?
— Главное, что мы даем для области достижение стабильных объемов производства и отгрузки готовой продукции. Еще около года назад пакет заказов был прозрачен на 6 месяцев вперед.

Теперь это качественная перспектива загрузки более чем на 12 месяцев вперед. Считаю, что стабильность имеет ключевое значение для формирования региональных бюджетов. В планах — увеличение объемов до 20 %.
— Продукция завода в основном идет в структуры «Газпрома», а есть в планах расширение получателей продукции? Скажем, в страны южноазиатского региона?
— Мы не ограничиваемся сотрудничеством с «Газпромом», на данный момент на разных этапах происходит процесс сертификации по стандартам других производителей отрасли.
— Сегодня в России и в Калужской области довольно остро ощущается дефицит кадров. Как решается кадровый вопрос на «35-й заводе»? На ваш взгляд, программа «Профессионалитет» в регионе эффективна?
— Эта программа впечатляет. Из моей практики, подобных проектов крайне мало в федеральных масштабах.

Нужно больше. Это крайне важно не только для повышения квалификации сотрудников, но и для увеличения привлекательности профессий.

На мой взгляд, это ключевая задача! Центр однозначно в этом преуспевает. Контакты с ним установлены.

На данный момент мы работаем над программой подготовки наставников и обучения смежным профессиям основных рабочих. Скоро выйдем с официальным запросом на центр «Профессионалитет».
— Сотрудничаете ли вы с учебными заведениями области для привлечения выпускников на предприятие?
— Мы также успешно работаем по привлечению молодых специалистов как ИТР, так и основных рабочих специальностей.

Специально для этого была разработана программа адаптации и мотивации молодых сотрудников.

Для этого создано бюро развития и обучения персонала. Успешное участие в дне открытых дверей в Бауманском университете, непрерывные контакты со средними профессиональными техническими заведениями.

Есть также в разработке иные, несомненно, интересные проекты по мотивации молодых сотрудников.
— Принимает ли предприятие участие в решении вопросов благоустройства, городских проблем или задач, поставленных перед областью? Имеется в виду помощь в области ЖКХ, озеленения, строительства детских площадок и т. д.
— Самым удачным образом совпадают наши интересы и интересы жителей прилегающих территорий по наведению порядка вдоль ограждения предприятия.

Мы сотрудничаем с коммунальными и газовыми службами по удалению зарослей деревьев.

Несомненное преимущество для жителей домов внешнего периметра — это наведение порядка со стороны дворовых территорий.

Для нас это безопасность и содержание в порядке внешних ограждений, для газовых служб – поддержание работоспособности соответствующих коммуникаций.
Юбилей Калужской области «35-й завод» встречает с гордостью. За свою более чем 75 летнюю историю предприятие внесло весомый вклад в историю процветания Калужской области.
г. Калуга, ул. Тульская, 128
+7 (4842) 719-802,
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80 лет региону

«ФУЯО Стекло Рус»: крепкие стекла по инновационным технологиям для ваших автомобилей

Предприятие уже 10 лет работает в Калуге.
Корпорация «ФУЯО Стекло Рус» — пример успешного сотрудничества с китайским бизнесом, один из крупнейших инвестиционных проектов в регионе. Предприятие масштабное, находится в индустриальном парке «Грабцево» и выпускает широкую линейку стекол для легковых и грузовых автомобилей.

Корпорация ориентирована на внутренний рынок, и у калужан — преимущество: есть возможность более выгодно приобретать автомобильное стекло признанного мирового поставщика.
Известно во всем мире
Сегодня «ФУЯО» — один из лидеров по производству автомобильных стекол. Автостекла, которые выпускает компания, ценятся во всем мире, а их высокие эксплуатационные характеристики не вызывают сомнений.

Многолетний опыт работы, умноженный на внедрение новых технологий и профессионализм, обеспечивает доверие ведущих автоконцернов и автомобилистов. Это подтверждает и тот факт, что промышленная группа «ФУЯО Стекло» была удостоена золотой награды от автомобильной корпорации «Форд» и названа лучшим в мире поставщиком автостекол 2000 года.

Калужское предприятие поставляет продукцию на автомобильные заводы и в дилерские центры, сотрудничает с такими известными производителями, как Chery, GAZ, Hyundai, Haval, а также другими ведущими автоконцернами. Автостекла «ФУЯО» востребованы и российскими автомобилистами благодаря высоким техническим и эксплуатационным характеристикам.

Стандарты качества на калужском заводе высокие. На каждом этапе производственного цикла работает система качества трех «не»: не принимать, не производить и не поставлять некачественный продукт. Эти принципы касаются в том числе и планирования, производства, упаковки и транспортировки.
Надежность и безопасность
Конкуренция на мировом рынке серьёзная, поэтому «ФУЯО» постоянно в курсе всех инноваций, быстро реагирует на современные запросы автопрома и предлагает потребителю только актуальные модели.

Водитель отечественной, азиатской и европейской машины легко найдет подходящее ему стекло от престижного китайского бренда. Причем соотношение цены и качества будет оптимальным.

У компании в приоритете доступная ценовая политика. Всего же на предприятии выпускается более 6000 видов изделий.

Помимо ветровых и задних стекол с надежной системой обогрева «ФУЯО Стекло Русс» производит автостекла с молдингом, водоотталкивающие и теплопоглощающие автостекла, систему проецирования приборной панели на лобовое стекло, гнутые сферические стекла. Создает ламинированное, закаленное и инкапсулированное стекло.

Особе внимание уделяется безопасности. Автостекла проходят тестирование на сопротивление давлению, ударную прочность, образование осколков, амортизацию и т. д.

Кроме того, компания поддерживает и строго придерживается стратегии бережливого производства, что выводит работу предприятия на современный уровень.
Стабильная работа
На калужском заводе «ФУЯО Стекло» сегодня работает более 600 человек.

Средний возраст сотрудников — 35-40 лет. И это настоящие профессионалы. Руководство «ФУЯО» нацелено на развитие, поэтому здесь всегда рады квалифицированным кадрам. Работать в международной компании престижно и интересно.

А условия очень привлекательные. Не случайно в прошлом году компания «ФУЯО Стекло» в нашем регионе была отмечена наградой «Работодатель года». Сотрудникам предлагают официальное оформление, достойную белую зарплату, доставку корпоративным транспортом, компенсацию питания, обеспечивают спецодеждой, предоставляют благоустроенное общежитие.

На некоторых участках есть надбавка за летнее время, дополнительный отпуск. И, конечно, здесь поздравляют с праздниками, награждают лучших работников по итогам года. Проводят на «ФУЯО Стекло Рус» и семейные мероприятия, для детей устраивают экскурсии на завод, чтобы они увидели, где работают их родители.

Организация приглашает специалистов (с опытом и без) для работы в офисе и на производстве. Это отличная возможность сделать карьеру в международной компании!
Калуга, 1-й Автомобильный проезд, 6.
Отдел персонала:
8 (4842) 90–96–13
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80 лет региону

Компания «Листон» – мотивирующий пример калужского экспорта

Предприятие работает на калужской земле 15 лет и развиваться планирует здесь же.
Калужская компания «Листон» — это известный производитель медицинского оборудования, оборудования для химических и промышленных лабораторий, пищевых производств и комплектующих к ним.

Дистилляторами воды, центрифугами и деструкторами игл от калужского предприятия оборудованы не только многие медучреждения нашего региона, но и других субъектов страны.

Компания работает на калужской земле 15 лет, и за это время расширила географию поставок в десятки раз. Однажды руководство семейного предприятия выбрало новый вектор развития, сделав упор на экспорт. И не прогадало.

Экспорт с вниманием к Востоку
За эти годы медицинское лабораторное оборудование поставлялось более чем в 73 страны, в том числе в страны СНГ, Европу, Северную и Южную Америки, Юго¬Восточную Азию и Африку. К слову, в Марокко, например, калужское предприятие вышло вообще одним из первых.

Компания «Листон» за рубежом составляет серьезную конкуренцию иностранным производителям по ряду причин, но главное, что лабораторное оборудование калужского предприятия просто использовать, оно надежное и недорогое.

Кроме того, у руководства предприятия есть достаточно знаний и компетенции в том, как вести дела именно на восточном направлении. Благодаря чему бизнес-¬договоренности калужан на этих рынках множество раз увенчались успехом.
Коммерческий директор компании Юрий САПРЫГИН
Развиваться у себя дома
Несмотря на широкую географию поставок, переносить производство из Калужской области «Листон» не собирается.

— Работать в Калужской области легко и эффективно, — признается коммерческий директор компании Юрий САПРЫГИН. — Поэтому мы приняли решение расширять производство здесь же, у себя дома. Компания приступила к возведению новых цехов в Жуковском районе Калужской области.

Кроме того, предприятие готово вывести на рынок новые разработки. В ближайших планах стоит проведение испытаний двух новых линеек оборудования: дистилляторов и центрифуги для молочной промышленности. После чего можно будет оформить необходимую документация и выпустить изделия на мировой рынок.

В конце 2023 года компания таким же образом выпустила обновленные центрифуги, которые теперь пользуются неизменным спросом в профессиональной среде.

Планы на текущий год у компании выполняются с лихвой. Предприятие-¬экспортер увеличивает производство и поставки, поэтому к концу мая 2024 года «Листон» уже полностью выполнил объем поставок прошлого года. Все, что будет сделано теперь до конца года, станет весомой прибавкой к результату.
Поддерживая калужских производителей
Компания не только трудится на калужской земле, но и способствует развитию калужского экспорта в целом.

Так, в ноябре 2023 года коммерческий директор «Листон» Юрий Сапрыгин принимал участие в региональном калужском форуме «Вектор на экспорт». Девиз мероприятия «Делаем в Калуге. Продаем по всему миру» буквально заряжал предпринимателей на успех.

Тогда Юрий Сергеевич с удовольствием поделился с коллегами своим опытом, а заинтересованных в экспорте тогда собралось около 400 человек. Все вместе они поставляли продукцию в 81 страну мира.

Компания «Листон» стала отличным примером для земляков, показав, что именно сейчас отечественный бизнес должен не бояться и выходить в экспорт. Подобные мероприятия сплачивают калужан и подтверждают, что несмотря на все внешние обстоятельства, экспорт в Калужской области будет развиваться и дальше.
Калужская область, г. Жуков, ул. Сельхозтехника, д. 15
График работы: пн-пт 8:00-17:00
Телефон/факс: +7(4843)972-223, 8(800)350-40-41
Реклама. ООО "Листон" erid: 2Vfnxx5GDck
80 лет региону
Забота о здоровье жителей региона
5 июля Калужская область отмечает 80 летие своего образования.

Наш регион — это люди, компании, государственные учреждения, а также и результаты их работы. Они определяют состояние, направление и темпы развития области.

Свой вклад в развитие региона вносят и медицинские учреждения. Сегодня своей историей поделилась с нами Калужская областная стоматология.
Сохранение культурного наследия
«При чем здесь областная стоматология?» — спросите вы. Что ж, ответим.

Основной комплекс зданий учреждения, расположенный на улице Ленина в Калуге, — объекты культурного наследия Калужской области. Это Дом Глуховых, построенный в XIX веке, в нем расположен основной лечебный корпус поликлиники, Дом А. Барута, в котором работает ночной пункт оказания неотложной стоматологической помощи.

Административная часть располагается в бывшем главном здании с торговой лавкой ансамбля зданий консистории, построенном на рубеже XVIII–XIX веков.
Для нас крайне важно сохранять облик исторических уголков нашего края, их неповторимую атмосферу. Областная стоматология проводит работы по поддержанию хорошего состояния зданий и их фасадов.

В прошлом году обновили крышу одного из зданий, завершается замена кровельного покрытия второго здания. Приступили к обновлению фасада.
В сентябре 2023 года начата масштабная работа по реставрации дома А. Барута.

Профессиональные реставраторы тщательно осмотрели здание, провели съемку его и прилегающих территорий, просканировав фасад и кровлю. Архитекторы и инженеры Москвы оценили состояние дома. Теперь снимают верхний слой фасада, после этого реставраторы приступят к воссозданию исторического облика дома.

Ремонт любого здания, входящего в реестр объектов культурного наследия, а тем более расположенного в центре столицы региона, не может быть проведен без соблюдения строгих правил. Все этапы работы обязательно проходят согласование, ведь есть ряд ограничений для методов реставрации. Поликлиника выполняет реставрацию за свой счет.
Привлечение кадров в регион
Здоровье — наше главное богатство. Оно зависит как от нас самих — ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, свое¬временная профилактика, так и от уровня доступности медицинской помощи для населения. Один из ключевых факторов — достаточное число врачей разных специальностей.

Привлечение медицинских работников — одна из важных задач, стоящих перед государственными медицинскими учреждениями. Калужская областная стоматология успешно с этим справляется. В 2023 году с учетом движения кадров команда областной стоматологии увеличилась на 6 врачей.

Движение кадров неизбежно. Причина тому и выход на заслуженный отдых, и смена места жительства, и переход в частные организации. Не секрет, что нагрузка на специалистов в государственных учреждениях выше — высокая востребованность у пациентов, ограниченное время на прием, строгое соблюдение требований клинических рекомендаций. Однако Калужской областной клинической стоматологической поликлинике удается сохранить стабильность кадрового потенциала.

В чем секрет? Причин много. Один из ключевых факторов — условия работы. Оснащение областной стоматологии соответствует мировым стандартам. Отделения оборудованы цифровыми томографами, микроскопами. Регулярно обновляется материально-техническая база. Современные стоматологические установки, оборудование, инструменты и материалы обеспечивают не только качественное лечение пациентов, но и комфортные условия ведения приема.

Созданы условия для профессионального роста сотрудников — регулярное внедрение новых технологий и методик работы, участие в профильных семинарах и мастер-классах.

Еще один важный фактор — материальное стимулирование. В учреждении создана система оплаты труда, основанная на показателях работы. Она позволяет не только обеспечить соблюдение требований и стандартов к оказанию качественной и безопасной медицинской помощи, но и гарантировать достойную оплату труда, являющуюся, к слову, важным конкурентным фактором при привлечении как опытных, так и молодых специалистов.

Для начинающих врачей ключевым привлекающим фактором является созданная в областной стоматологии система наставничества.
Взаимное уважение врача и пациента помогает создать продуктивную атмосферу для работы специалистов и решения общей задачи — сохранения нашего здоровья. Ну и конечно не забывайте о важности профилактики, ведь лучше сохранить здоровье зубов и полости рта, чем проходить длительное сложное лечение!

С целью привлечения в регион молодых врачей-¬стоматологов главный внештатный стоматолог министерства здравоохранения, главный врач областной стоматологии Владимир Сергеевич Цуканов совместно с сотрудниками поликлиники ежегодно проводит встречи со студентами и ординаторами ведущих медицинских вузов Центрального региона России. Рассказывает о нашем регионе, о работе стоматологической службы в целом и областной стоматологии в частности, о вакансиях, системе наставничества и региональных проектах по привлечению молодых специалистов.
Калужская областная стоматология также является базой для прохождения ординатуры целого ряда медицинских вузов России.
Наставничество в медицине
В любой профессии важно непрерывное развитие, совершенствование знаний и навыков, однако именно первые годы работы в профессии закладывают основные принципы и подходы к профессиональной деятельности. Эффективным способом адаптации выпускников учебных заведений является наставничество.

Система наставничества, созданная в Калужской областной клинической стоматологической поликлинике, является, пожалуй, решающим фактором привлечения молодых врачей-стоматологов.

На роль наставников назначаются опытные врачи, обучающие подопечных и контролирующие ход и результаты их работы. На первом этапе врач знакомится с нормативными документами, правилами маршрутизации пациентов, в том числе при подозрении на злокачественные новообразования, с действиями при возникновении неотложных и экстренных состояний. Обязательным этапом является практическая отработка техник лечения на моделях зубов. Также начинающий врач присутствует при приеме пациентов наставником, имеет возможность ассистировать.

Перед тем как приступить к работе, специалист, можно сказать, сдает экзамен своему наставнику. Здесь и теоретические вопросы, и практические навыки работы.

Когда наставник уверен в знаниях и качестве работы врача, молодой специалист может приступать к работе. Однако на этом работа наставника не заканчивается. Он следит за работой подопечного, консультирует, совместно с ним разбирает сложные случаи лечения, проверяет качество ведения медицинской документации.

Система наставничества не только позволяет создать условия для качественного, комфортного и эффективного старта работы врача в специальности, но и гарантирует качество и безопасность лечения пациентов.

Не нужно бояться приема у молодого специалиста
— Иногда мы сталкиваемся с вопросами пациентов о возрасте врачей, c опасениями записи к молодым специалистам, — рассказали нам сотрудники регистратуры областной стоматологии.
В данном случае возраст и стаж работы не должны вызывать опасения у пациентов. Благодаря системе наставничества молодой врач допускается к приему пациентов только в том случае, если его наставник, а также заведующий отделением уверены в качестве его работы. Все сложные случаи лечения в обязательном порядке проводятся с консультацией опытных врачей. Молодые врачи крайне внимательно относятся к результатам своей работы, понимая, что именно в начале пути формируется их профессиональная репутация.
Не нужно бояться приема у молодого специалиста
— Иногда мы сталкиваемся с вопросами пациентов о возрасте врачей, c опасениями записи к молодым специалистам, — рассказали нам сотрудники регистратуры областной стоматологии.

В данном случае возраст и стаж работы не должны вызывать опасения у пациентов. Благодаря системе наставничества молодой врач допускается к приему пациентов только в том случае, если его наставник, а также заведующий отделением уверены в качестве его работы.

Все сложные случаи лечения в обязательном порядке проводятся с консультацией опытных врачей. Молодые врачи крайне внимательно относятся к результатам своей работы, понимая, что именно в начале пути формируется их профессиональная репутация.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Г. Калуга, ул. Ленина, д. 111
Тел.: 8(4842)41-09-60 (единый номер)
г. Калуга, пер. Тульский, д. 42
Тел.: 8 (4842) 73-18-11
г. Калуга, ул. Академическая, д. 8
Тел.: 8(4842) 41-09-60
г. Калуга, пер. Строительный, д. 10
Тел.: 8 (4842) 55-03-70
www.kosp.ru
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80 лет региону
Развитие Региона
Управляющая организация поздравляет жителей области с праздником.
В этом году Калужской области исполняется 80 лет.

За эти годы область прошла долгий путь, превратившись из маленького уголка в процветающий край, где живут и работают талантливые, трудолюбивые и неравнодушные люди.

Каждое достижение, каждая победа стали возможны благодаря общему труду, инициативе и стремлению к лучшему.

Вместе мы продолжаем укреплять ее экономику, развивать инфраструктуру и создавать комфортные условия для жизни и работы. Каждый день мы видим, как преобразуются наши города и села, — все это результат совместных усилий всех жителей области.
Пусть наш регион продолжает процветать, открывая новые возможности для бизнеса и творчества, а в каждом доме царят мир, радость и благополучие! Специалисты «Развития Региона» уверены, что впереди нас ждут новые свершения и вместе мы сможем преодолеть любые трудности.

Наша управляющая организация гордится тем, что имеет возможность вносить свой вклад в развитие региона. Мы стремимся создавать комфортные и безопасные условия и поддерживать инициативы, направленные на улучшение качества жизни каждого жителя.

«Развитие Региона» трудится уже 11 лет, и за такой немалый срок управляющая организация зарекомендовала себя с хорошей стороны. Ее специалисты занимаются не только технической и инженерной работой, но и уделяют внимание работе с людьми. Чтобы процесс коммуникации всегда был налажен, «Развитие Региона» старается организовать работу через советы домов.
— Это позволяет определить первоочередность задач: что можно сделать сейчас, а что отложить на будущий сезон, согласовывать траты, даже подрядчиков, — уточнила генеральный директор управляющей организации «Развитие Региона» Анна Рашидовна Васюкова.

Также для дополнительного удобства и эффективности коммуникации компания внедрила электронную диспетчерскую. Собственники могут через мобильное приложение «УК Развитие Региона» в онлайн-режиме подать заявку, отследить ее исполнение, пообщаться с сотрудником, получить и оплатить квитанцию.

В случае экстренной ситуации своя круглосуточная аварийно-диспетчерская служба придет на помощь и поможет решить проблему.

Анна Рашидовна Васюкова
генеральный директор управляющей организации «Развитие Региона»
Управляющая организация «Развитие Региона» строго придерживается четырех принципов: четкое следование стандартам процессов управления и обслуживания, индивидуальный подход и наличие обратной связи с собственниками, открытый диалог, а также работа на перспективу развития дома.

Каждый день специалисты компании на своих местах вносят свой небольшой вклад в развитие родного края.
Сотрудники «Развитие Региона» от всего сердца поздравляют Калужскую область с юбилеем. Этот праздник — символ крепкой связи поколений, которые своим трудом и любовью к родной земле создали ее сегодняшний облик.
248000, Калужская область, город Калуга,
улица Суворова, 121, офис 327.
Бизнес-центр "Московский"
Телефон: +7 (4842) 21-21-02
razvitie-regiona.ru
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80 лет региону
«DECO GROUP»: обои, создающие красоту и уют дома
Завод по производству обоев «DECO GROUP» - пример успешного проекта на Калужской земле.
Он расположен на территории технопарка в Людиново и оснащен двумя современными немецкими производственными линиями Olbrich, максимальная мощность которых - 10 млн еврорулонов в год.

Реализовала проект московская федеральная компания Euro Decor, которая на рынке почти 30 лет, с 1995 года, и прошла путь от простой торговой компании до открытия своего завода в 2022 году.

Сегодня это мощная группа предприятий, успешно работающая на федеральном уровне. Она объединяет московское представительство «Euro Decor», где находится дизайн-студия, а также отдел продаж по Центральному федеральному округу и калужский завод «Deco Group». Филиалы компании есть всех регионах – от Новосибирска и Екатеринбурга до Ростова-на-Дону. «Euro Decor» является поставщиком таких известных крупных сетей строительных гипермаркетов как «Лемана Про», OBI, Castorama.


Только вперед!
О планах, требованиях к работе и достижениях мы поговорили с директором завода «Deco Group»
Игорем Семиным.
Игорь Семин
Директор завода «Deco Group»
- Игорь Валерьевич, в чем отличие вашей продукции?
- Обои - это в первую очередь декоративный материал, поэтому главное отличие одних обоев от других - аутентичный дизайн.

У нас собственная дизайн-студия, которая разрабатывает оригинальный дизайн обоев, начиная от идеи. А завод производит их, основываясь на наших собственных исследованиях и технологических ноу-хау. Например, одним из таких ноу-хау является паста для производства обоев с очень высокой степенью белизны. Это позволяет получить наиболее чистые цвета, что нравится покупателям.

Кроме того, наш завод производит инновационные с точки зрения технологии виниловые обои на флизелиновой основе.
- Какими достижениями вы гордитесь?
- Мы запустили новый завод в условиях жесточайших санкций в нашей отрасли, это огромное достижение всей команды обеих компаний. Полностью произвели еврозамещение.

Используем собственное сырье, у нас работает своя научно-исследовательская лаборатория. Это наша первая гордость. Мы не зависим от санкционного пакета. Кроме того, Deco Group имеет возможность выпускать не только собственные обои, но и собственный полупродукт для их производства: пластизоль и водную краску. Это еще одна наша гордость. У нас свои наработки и рецептуры, собственные цеха.

30 лет присутствия на рынке могут себе позволить только компании с безупречной деловой репутацией и крепкими ценностями. У нас семейная компания, что служит гарантом исполнения всех обязательств как перед клиентами, так и перед сотрудниками на самом высоком уровне.
- Есть ли у вас вакансии, набираете сотрудников?
- Мы постоянно увеличиваем мощности, поэтому набираем сотрудников. Работаем с Всероссийской ярмаркой трудоустройства в Людиновском и Жиздринском районах, участвуем во всех профориентированных мероприятиях, ярмарках вакансий, сотрудничаем с центром занятости Людиновского района.

В феврале участвовали в ярмарке вакансий «Большая Бауманка». Студенты у нас проходят практику или устраиваются на летнюю подработку.

У нас более 180 рабочих мест, дружный коллектив. Соцпакет очень хороший: ДМС, доставка корпоративным транспортом, «белые» условия оплаты, соблюдение трудового кодекса, выдача спецодежды. Организуем обучение и аттестацию для карьерного роста, повышаем разряды и, соответственно, зарплату.

Для поиска новых сотрудников мы даже запустили hr-проект, который называется «Работа на заводе».
- Какие задачи ставите на ближайшее время?
- Увеличить объем выпуска продукции. В этом году планируем приблизится к 10 млн еврорулонов: выпустить порядка 9 млн еврорулонов, прирост составит порядка 15% к прошлому году.

Но главной задачей было и будет производство качественной продукции, так как это показатель уважительного отношения как к потребителю, так и к партнерам, которые реализуют продукцию завода.
info@deco-group.ru
deco-group.ru

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80 лет региону
Работаем на совесть
ООО «Аврора» славит Калужскую область своей продукцией.
Нашему региону есть чем гордиться, в том числе и предприятиями, которые своим упорным трудом прославляют родной край. Именно к таким труженикам земли Калужской относится коллектив агрокомплекса «Аврора» — передовика развития сельского хозяйства Бабынинского района.

ООО «Аврора» было организовано в Бабынинском районе в 2004 году. За это время удалось хорошо наладить рынок сбыта, найти действительно урожайные, в том числе и элитные сорта картофеля.

Продукция пользуется неизменным спросом не только в своем регионе, но и в Москве, Петербурге, в странах ближнего зарубежья. За эти годы предприятие заслужило доверие и любовь потребителей, признание профессионалов. Это подтверждает тот факт, что ООО «Аврора» несколько лет подряд становится «Брендом года» среди сельскохозяйственных производителей.

Забота о процветании и благополучии родного края не пустые слова для агрария.
Генеральный директор ООО «Аврора» Балахан Сафаров.
К делу с любовью и ответственностью
— На 1300 гектарах земли мы занимаемся мясным и молочным животноводством, растениеводством и, конечно, картофелеводством — под него выделена площадь 300 гектаров земли, — говорит генеральный директор ООО «Аврора» Балахан Сафаров. — Весенне-полевые работы закончили в срок. Конечно, непогода и дожди внесли свои коррективы, но в целом мы справились, все идет по плану. У нас прекрасный коллектив специалистов, которые четко знают свое дело.

Все сотрудники предприятия отработали слаженно, с готовностью выходили в поля, как только позволяла погода, трудились честно и упорно, даже ночью, когда того требовали условия. Кроме того, у нас содержится более 500 коров, 150 из которых дойные. Собственное молоко реализуем уже 17 лет. Коровы пасутся в экологически чистых местах и каждая дает 8400 литров молока в год.

Качество на первом месте
Самое главное достижение предприятия — жители Калужской области обеспечены картофелем до нового уборочного сезона. В ООО «Аврора» выращивают и продают отечественную картошку, которая по качеству и вкусу ничем не уступает европейским сортам.

Производство экологичное, используются только проверенные и безопасные средства защиты растений, также есть три картофелехранилища.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша описал бабынинскую картошку так: «Мякоть желтая, вкус на пятерку, урожайность и устойчивость к болезням высокие».

В 2022 году картофель «Бабынинский» стал официально зарегистрированным сортом и был внесен в государственный реестр селекционных достижений ФГБУ «Госсорткомиссия».

Над ним селекционеры работали в течение 12 лет.

В общей сложности на полях выращивают 80 сортов второго хлеба. Каждый может найти для себя сорт, который точно придется по вкусу и украсит любой праздничный или обеденный стол.
Кадры — в приоритете
На производство планируют привлекать людей самых разных профессий. На предприятии работают поистине талантливые люди, которые стремятся к качеству в мелочах. Именно поэтому здесь такие результаты — высокое доверие покупателей и постоянные награды.

— Мы всегда рады молодым специалистам, которых охотно обучаем и приобщаем к процессу производства, — говорит Балахан Сафаров. — Каждый сотрудник подходит к своему делу с любовью, и из этих маленьких частичек складывается огромное сердце картофелепроизводства.

Мы рады своим сотрудникам и, в свою очередь, готовы обеспечить им комфортные условия труда.

Добрые дела
Благодаря неравнодушному коллективу и руководителю «Аврора» приходит на помощь различным детским учреждениям, школам, ветеранам.

Агрокомплекс не оставляет на произвол судьбы и местных жителей, помогая им решать проблемы по мере возможности.

Душевный подход, забота о покупателях и качество — вот основные принципы работы предприятия.
Адрес:
Калужская область,
Бабынинский район
Село Сабуровщино
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80 лет региону
«ПОЛАР» кормит рыбой и деликатесами всю Россию и не только
Калужская область давно известна как территория инновационного развития, где открывает свои предприятия бизнес общероссийского и мирового масштаба.

Один из таких - завод по производству морепродуктов, рыбы и рыбных полуфабрикатов компании ООО «ПОЛАР СИФУД РАША».

Открыли его в Кременках в августе 2013 года. Однако история этого производителя международного уровня началась еще в 2008 году.
Несмотря на то что в те годы во всем мире начал развиваться серьезный кризис, завод выстоял, сумев сохранить свои логистические схемы. На данный момент предприятие продолжает успешно и стабильно работать.

Мало того, оно вышло на международный уровень, поставляя свою продукцию не только в 37 регионов страны, но и в Беларусь, Казахстан, Узбекистан.

Идея построить завод в Кременках пришла генеральному директору компании Константину КУЗНЕЦОВУ-СЕРБСКОМУ не случайно. По данным Министерства природных ресурсов и экологии России, Калужская область входит в число наиболее чистых в экологическом отношении регионов Центрального федерального округа.

Современное предприятие
Как уже было сказано выше, «ПОЛАР СИФУД РАША» - один из ведущих производителей морепродуктов в стране.

Стать таким ему позволил глубоко продуманный подход руководителя к налаживанию бизнес-процессов, крайняя педантичность при выборе поставщиков сырья. Сырье приобретается как у хорошо зарекомендовавших себя российских компаний, так и у европейских стран, поставщиков из Азии.

Все поставщики, прежде чем заключить контракт с производством, проходят тщательный отбор и проверку, согласно всем необходимым стандартам.

Благодаря этому продукция завода всегда высокого качества и экологической чистоты.
Еще один залог успеха – высококачественное оборудование, которое поставили в цеха завода одни из лучших российских и европейских производителей.

В компании работает более 450 человек, многие из которых проживают в Калужской области. Больше половины работают со дня открытия завода и являются кадровыми потенциалом компании – золотым фондом.
За 15 лет работы сложились рабочие семейные династии. Родители с детьми, братья с сестрами, мужья с женами.

В компании не только интересная работа, но и возможности карьерного роста. Мы создаем условия, которые помогают каждому сотруднику раскрыть свой потенциал.

Мы готовы принимать в наш коллектив людей без профессии и без специального образования. В компании разработана трехступенчатая система развития работников, позволяющая осваивать новые виды работы под руководством наставников и предусматривающая соответствующее повышение заработной платы по более квалифицированной профессии.

Готовы принимать молодежь с активной жизненной позицией и желанием расти и развиваться. В настоящее время прорабатывается вопрос об обеспечении жильем жителей Калужской области из далеко расположенных к г. Кременки районов.

Трудовые отношения основываются только на Трудовом кодексе. Со всеми работниками заключены трудовые договоры, по соглашению сторон работники могут выстроить рабочий процесс с подходящим для жизненных обстоятельств графиком работы.

Обеспечение спецодеждой и питанием - эта данность, которую многие воспринимают, как само собой разумеющееся, а ведь это большой бонус. Бесплатная парковка, корпоративный транспорт - эта забота руководства о работниках.

Абсолютно прозрачная и справедливая система оплаты труда. Совокупный доход формируется из должностного оклада и ежемесячной премии. Более двух раз в год проводится повышение должностного оклада. Сильной стороной компании является достойная заработная плата за добросовестный труд.

Генеральный директор К.М. Кузнецов-Сербский всегда умеет слышать и понимать работников и по мере возможности всегда готов к диалогу. Он знает практически всех сотрудников по именам.
Натурально и вкусно
Главный приоритет компании – качество и безопасность. Предприятию удалось завоевать рынок, благодаря использованию передовых технологий и жесткому контролю на всех этапах: от производства до поставки покупателю.
Поэтому каждому, кто любит побаловать себя рыбой или морепродуктами, известны бренды завода в Кременках.

Это - POLAR, CROSS FISH, CHEF POLAR. А совсем недавно «ПОЛАР СИФУД РАША» запустил и детскую линейку МЕДВЕЖОНОК.

Главная цель брендов - привить россиянам культуру потребления рыбы и морепродуктов. Ведь морские деликатесы ценятся как источник полезных веществ. Они содержат более 30 макро и микроэлементов, витамины Е, D, а также группы B. Содержатся в них и аминокислоты, дефицит которых в нашей климатической зоне особенно большой.

Если говорить об ассортименте «ПОЛАР СИФУД РАША», выпускаемом под упомянутыми выше брендами, то POLAR - это северная и королевская креветка, кольца и филе кальмара, морские коктейли, стейки, филе и медальоны из рыбы, а также рыбные полуфабрикаты на любой вкус.

Ну а наибольшей популярностью у покупателей пользуется филе минтая. Его особенность в том, что этот продукт изготовлен путем моментальной заморозки.

После вылова в море рыбу разделывают и мгновенно замораживают всего один раз. Именно поэтому она такая вкусная.

Филе минтая «ПОЛАР» даже было отмечено знаком РОСКАЧЕСТВА, что является высшей оценкой для любого производителя.

В линейке CROSS FISH на полках магазинов представлены готовые блюда из морепродуктов. Их достаточно разогреть в микроволновой печи. Получается быстро, вкусно и полезно.

А под брендом СHEF POLAR выпускается 100-процентное филе рыбы в панировке. Продукт разработан при участии поваров высокой кухни.
Новая детская линейка МЕДВЕЖОНОК – это нежные рыбные мини-филе и наггетсы в хрустящей панировке для самых маленьких и требовательных потребителей. Узнать продукты новой линейки легко - по яркому стильному дизайну упаковки с очаровательным медвежонком.

Приготовить продукты из детской линейки достаточно просто: несколько минут разогреть на сковороде или в духовке.

Где купить
Продукция «ПОЛАР СИФУД РАША» представлена во всех продуктовых федеральных сетях.
В планах у компании увеличить складское помещение и расшить ассортимент продукции. Отдел разработки новых продуктов постоянно работает над выпуском новинок, соответствующих современным трендам.
Также компания планирует открыть в Кременках первый фирменный магазин с широким ассортиментом свежей рыбы, морепродуктов и полуфабрикатов.

Компания «ПОЛАР СИФУД РАША»

поздравляет всех жителей региона

с 80-летним юбилеем Калужской области!

Калужская земля - красивый и перспективный регион с мощной промышленностью и научно-технической базой, красивой природой и потрясающими местами отдыха.
Мы гордимся тем, что живем и работаем именно здесь!
В этот праздничный день желаем нашей «малой родине» бурного развития и процветания. А всем местным жителям успехов, счастья, здоровья и вкусных морских продуктов на столе в каждом доме!
2 49185, Калужская обл, Жуковский р-н, г. Кременки,
ул. Старые Кременки, д. 90
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80 лет региону
Растениеводство, любовь к делу и красоте: ферма «Варваренки» идет курсом развития
О разработке новых земель, закупке техники и создании фермы-сада рассказала генеральный директор предприятия Елена Рагульская.
Среди живописной природы, в Бабынинском районе Калужской области, на границе с национальным парком «Угра» уже девять лет работает фермерское хозяйство «Варваренки».

Для своего предприятия руководство однажды выбрало место, где гармонично сочетаются первозданная чистота природы и безграничные просторы полей, очерченные полосой леса, — это место, где можно развивать сельское хозяйство результативно и с удовольствием.

Сельхозпредприятие «Лидер» сейчас — это 5600 гектаров плодородной земли. Но изначально здесь начинали работу буквально с нуля. На пустой земле были созданы загоны для животных, возведены производственные цеха по переработке мясных и молочных продуктов.

Затем поблизости разместили теплицы для выращивания овощей. Очередным этапом развития стала пасека.
Внимание — на растениеводство
Несколько лет основным направлением работы Варваренок было животноводство, однако характер и запросы рынка могут меняться, вносить свои коррективы.

Руководство в таком случае должно своевременно реагировать на любые перемены, чтобы не допустить убытков. Так, через пять лет упорной работы СП «Лидер» сместило фокус внимания на растениеводство.

К слову, работа в этом направлении пошла с такой же полной самоотдачей, целеустремленностью и любовью к своему делу, как и раньше.

Но задачи стали иными. Прежде всего, с нуля разрабатывались территории: сотрудники предприятия расчищали и выкорчевывали, перебирали и утилизировали деревья, вспахивали и засаживали поля, выращивали и собирали урожай.

«Варваренки» ежегодно вводят в работу новые земли, увеличивая площади для посевных работ. Рекультивация, которую проводят сотрудники, способствует восстановлению продуктивности и ценности земли.
Ферма-сад
На сегодняшний день 24 сотрудника слаженно трудятся ради общей задачи.

Команда сплоченная, трудолюбивая. Фермерское хозяйство для аграриев — второй дом, потому и трудятся с душой, работу выполняют на совесть и улучшают пространство вокруг.

Руководство предприятия уделяет особое внимание благоустройству территории. Любовь к красоте и порядку, особое чувство эстетики способствовали появлению в хозяйстве прекрасного сада.

Территория украшена разнообразными цветочными клумбами, а собственный водоем — отдушина и гордость — регулярно чистят, потому зеркальная и прозрачная гладь воды вместе с цветочным буйством и садом превратили территорию фермы в удивительный парк для прогулок.
О новом сезоне
Текущий сезон для СП «Лидер» начался активно, с тех пор работа не прекращается.

Ферма работает как живой организм, задачи распределяются по ситуации, на местах, после чего каждый сотрудник умело подхватывает свою часть работы. Трудолюбие и слаженность стали, пожалуй, одним из главных факторов успешной деятельности агропредприятия.

— Для достижения целей в текущем сезоне наш коллектив трудится без перерыва, — говорит генеральный директор фермы «Варваренки» Елена Рагульская. — Скажу откровенно, каждый у нас выкладывается на сто процентов. Я благодарна сотрудникам за такую самоотдачу, любовь к делу и искренний интерес к развитию предприятия.

Отвечая на вопрос о старте сезона, Елена Михайловна говорит прямо, со знанием дела:

— В сезон вышли хорошо. Все условия изначально были благоприятные, позже, правда, испытали нежелательные крайности погоды. Но мы по-прежнему рассчитываем получить ожидаемое. Правда, если природа не решит опять преподнести сюрпризы — повторно не зальет дождями и не накроет продолжительной засухой. Пока же со всем справляемся.

В работе у «Варваренок» в этом сезоне 1500 гектаров озимого рапса, 665 гектаров озимой пшеницы, 375 гектаров ярового рапса и по 150 гектаров сои и пшеницы яровой. К работе в полях подготовились еще с приходом весны.

— По весне к нам пришли несколько новых сотрудников, но мы по-прежнему открыты, вакансии на предприятии есть в любое время года, — рассказывает генеральный директор. — В последнее время мы усиленно работаем в направлении улучшения текущей кадровой политики. В этом отношении нам всегда есть к чему стремиться.

В прошлом году мы обходились на уборке двумя комбайнами, сейчас у нас их пять! По осени закупили достаточное количество тракторов. Приобрели собственный зерновоз, чтобы своевременно вывозить зерно с полей.

Естественно, одной единицы зерновоза хватать нам не будет, дальше будем стремиться увеличивать их количество. Но сначала посмотрим, как сложится этот год. Так что в отношении техники у нас пока все очень даже неплохо, мы ею обеспечены.

В отношении бизнес-проектов, планов работа идет. Но я боюсь спугнуть удачу, пока говорить на этот счет не стану.
Развиваться на Калужской земле
Любовь к труду и искреннее желание развиваться — фундамент успешной сельскохозяйственной деятельности. Однако есть внешние факторы, которые также могут играть большую роль в развитии агропредприятия.

Калужская область долгое время ведет активную работу по созданию благоприятных условий для работы аграриев, развитию сельского хозяйства в целом. Нет никаких преград и искусственно созданных сложностей.

— Работать в Калужском регионе, действительно, комфортно, — говорит Елена Михайловна. — Со всех сторон мы видим отклик, готовность идти навстречу. Поставщики и подрядчики действуют четко, помогая наладить системность в работе, трудиться без заминок. Мы чувствуем поддержку от администрации Бабынинского района, с которой за годы работы выстроили добрые, теплые отношения. Регион также дает опору и ощущение уверенности, мы активно участвуем в вопросах субсидирования и получаем регулярно все, что подлежит финансированию на государственном уровне.

В новом сезоне площади посевных увеличены практически вдвое по сравнению с прошлым годом. Работы, как всегда, много, но это радует команду «Варваренок»: здесь привыкли трудиться в удовольствие и всем коллективом стремиться к новым достижениям.
+7 (495) 220-61-11.
varvarenki.ru
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