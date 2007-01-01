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Калужан предупреждают об усилении ветра

Порывистый ветер сохранится до конца дня.
09:25 09.05
0 702
Елена Сумак.
Читайте KP40.RU:

В четверг, 9 Мая, и до конца дня по Калужской области синоптики прогнозируют значительное усиление ветра, порывы достигнут 15-18 метров в секунду.

Калужан просят соблюдать осторожность.

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