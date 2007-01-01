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В Калуге прогнозируют холодную погоду на День Победы

Утром в четверг, 9 мая, синоптики ожидают небольшой мороз.
Дмитрий Ивьев
05:50 09.05
0 1152
Читайте KP40.RU:

Днем температура воздуха поднимется до +7.

Будет облачно, без существенных осадков.

Порывы ветра – до 8 м/с.

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