На двух улицах на два дня отключат воду

Как мы уже рассказывали, утром 2 декабря водоканал начнёт ремонтные работы на улице Набережной. Из-за этого с 8 утра субботы до 6 утра понедельника, 4 декабря, будет закрыт проезд по дороге. Кроме того, на двух улицах отключат воду. Список адресов опубликовала городская управа.

ул. Карла Маркса, 1, 3, 3а, 6 строение 3,

ул. Набережная, 4 к.1, 11, 13, 13а, 26б.

- При необходимости силами водоканала будет организован подвоз питьевой воды, - подчёркивают в горуправе.