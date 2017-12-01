На двух улицах на два дня отключат воду

Как мы уже рассказывали, утром 2 декабря водоканал начнёт ремонтные работы на улице Набережной. Из-за этого с 8 утра субботы до 6 утра понедельника, 4 декабря, будет закрыт проезд по дороге. Кроме того, на двух улицах отключат воду. Список адресов опубликовала городская управа.
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- При необходимости силами водоканала будет организован подвоз питьевой воды, - подчёркивают в горуправе.
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