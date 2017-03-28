Калужан напугал дым на железнодорожном вокзале

Во вторник, 28 марта, около 10:40 в Калуге над зданием железнодорожного вокзала Калуга-1 поднимался дым. А у вокзала стояло несколько машин полиции и МЧС. Напуганные жители решили, что случился пожар.
Но, как нам рассказали в ГУ МЧС по Калужской области, на вокзале проходили совместные учения сразу нескольких управлений.
Уже к 11:30 вокзал работал в обычном режиме.
Фото группы «Калуга Жесть».
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