Калужан напугал дым на железнодорожном вокзале

Во вторник, 28 марта, около 10:40 в Калуге над зданием железнодорожного вокзала Калуга-1 поднимался дым. А у вокзала стояло несколько машин полиции и МЧС. Напуганные жители решили, что случился пожар.

Но, как нам рассказали в ГУ МЧС по Калужской области, на вокзале проходили совместные учения сразу нескольких управлений.

Уже к 11:30 вокзал работал в обычном режиме.

Фото группы «Калуга Жесть».