Горуправа сообщила, когда на водохранилище начнутся крещенские купания

В среду, 18 января, в 20:00 начнутся крещенские купания на Яченском водохранилище, сообщает пресс-служба городской управы Калуги. Как нам сообщили, в мероприятии примут участие и городские чиновники. Пока, правда, не называется, кто именно это будет.

Напомним, что в прошлом году первопроходцем купаний на «калужском море» стал городской голова Калуги Константин Горобцов.

Купелей в этом году две: левая – для мужчин, правая – для женщин. Глубина каждой - 1,2 м; ширина – 90 см; длина – 5,2 м. На берегу водохранилища установят световые башни, пункты обогрева с лавочками. Калужан накормят гречневой кашей и напоят горячим чаем. Во время массового купания будут дежурить спасатели.

Специалисты заверяют, что вода в этой время года соответствует всем санитарным нормам.