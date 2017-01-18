Горуправа сообщила, когда на водохранилище начнутся крещенские купания

В среду, 18 января, в 20:00 начнутся крещенские купания на Яченском водохранилище, сообщает пресс-служба городской управы Калуги. Как нам сообщили, в мероприятии примут участие и городские чиновники. Пока, правда, не называется, кто именно это будет.
Напомним, что в прошлом году первопроходцем купаний на «калужском море» стал городской голова Калуги Константин Горобцов.
Купелей в этом году две: левая – для мужчин, правая – для женщин. Глубина каждой - 1,2 м; ширина – 90 см; длина – 5,2 м. На берегу водохранилища установят световые башни, пункты обогрева с лавочками. Калужан накормят гречневой кашей и напоят горячим чаем. Во время массового купания будут дежурить спасатели.
Специалисты заверяют, что вода в этой время года соответствует всем санитарным нормам.
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