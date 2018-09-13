В Мосальском районе «Honda CRV» улетела в кювет

13.09.2018 21:00 168

Около деревни Тараского автомобиль «Honda CRV» съехал в кювет, потеряв управление.Водитель машины пострадал в аварии, получив травмы, подоспевшая бригада медиков оказала ему помощь.

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