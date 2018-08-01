В поселке Обнинское люди снова покупают воду

01.08.2018 20:00 65

Сегодня поселок Обнинское снова оставался без водоснабжения.

На прошлой неделе, после замены труб, жители вынуждены были покупать питьевую воду в магазине , потому что из крана текла вода сомнительного цвета и с болотным запахом. Тогда руководитель МП «Водоканал» заверил жителей, что это временное явление, и людям нужно немного подождать, пока пройдет промывка трубопровода.

Сегодня утром появились новые результаты лабораторных испытаний, да такие, что пришлось снова отключить воду и повторно промывать трубы, сообщил новостной портал Obninsk.name.

