На улице Московской озвучили светофор

30.03.2017 09:56 89 Дмитрий Ивьев

На перекрёстке улиц Московской и Поселковой в Калуге светофоры оборудовали специальными устройствами со звуковыми сигналами. Они предназначены для слабовидящих калужан, сообщили в четверг, 30 марта, в МБУ «СМЭУ». Водителей просят быть внимательными при проезде этого перекрёстка.





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