На улице Московской озвучили светофор

На перекрёстке улиц Московской и Поселковой в Калуге светофоры оборудовали специальными устройствами со звуковыми сигналами.
Они предназначены для слабовидящих калужан, сообщили в четверг, 30 марта, в МБУ «СМЭУ». Водителей просят быть внимательными при проезде этого перекрёстка.
|
В Калуге попросили убрать машины ещё с 9 улиц 29.03.2017 15:40
Чиновник: «Калужские дороги пережили зиму нормально» 29.03.2017 11:49
Экономичное вождение: как этого добиться в своём автопарке? 29.03.2017 11:00
Калужан просят не парковать машины на 9 улицах 28.03.2017 09:54
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Россельхозбанк предлагает клиентам индивидуальные курсы обмена валют
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: