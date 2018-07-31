Виноват дождь: горуправа пытается не заплатить подрядчику

Как мы рассказывали, в ливень рабочие укладывали асфальт на улице Баррикад, 116. Происшествие заснял один из очевидцев. Сообщение вызывало бурное обсуждение в соцсетях. Не остался в стороне и городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, который заверил, что денег за такую работу подрядчик не получит, и его оштрафуют.
Эту тему обсудили чиновники в понедельник, 30 июля, на планёрке в горуправе.
Оказалось, что пока пользователи негодовали в соцсетях, подрядчик успел доделать дорогу.
- 26 числа подрядчик вышел на работу, не уведомив об этом заказчика, - сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства Калуги Денис НЕФЁДОВ. - После того, как публикации попали в СМИ, работы были, к сожалению, уже завершены. Но в свою очередь заказчик выставил претензии. Скорее всего эти работы оплачены не будут. Мы всё для этого сделаем.
Первый заместитель городского головы Алексей Волков призвал чиновников узнавать информацию быстрее, чем журналисты.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Болельщики из Сенегала благоустраивают калужские тротуары 30.07.2018 11:42
Обнинск украсили каравеллой с алыми парусами 26.07.2018 09:23
Калуга будет судиться с проектировщиками из Ярославля 19.07.2018 12:22
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
Маслоприёмник Mitsubishi Pajero 2.5 TD 4D56
Крышка масляного поддона Audi 100 C4 2.6 V6
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: