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Виноват дождь: горуправа пытается не заплатить подрядчику

31.07.2018 08:53 4 1220 Елена Французова
Виноват дождь: горуправа пытается не заплатить подрядчику

Как мы рассказывали, в ливень рабочие укладывали асфальт на улице Баррикад, 116. Происшествие заснял один из очевидцев. Сообщение вызывало бурное обсуждение в соцсетях. Не остался в стороне и городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, который заверил, что денег за такую работу подрядчик не получит, и его оштрафуют.

Эту тему обсудили чиновники в понедельник, 30 июля, на планёрке в горуправе.

Оказалось, что пока пользователи негодовали в соцсетях, подрядчик успел доделать дорогу.

- 26 числа подрядчик вышел на работу, не уведомив об этом заказчика, - сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства Калуги Денис НЕФЁДОВ. - После того, как публикации попали в СМИ, работы были, к сожалению, уже завершены. Но в свою очередь заказчик выставил претензии. Скорее всего эти работы оплачены не будут. Мы всё для этого сделаем.

Первый заместитель городского головы Алексей Волков призвал чиновников узнавать информацию быстрее, чем журналисты.

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Тэги: благоустройство дмитрий разумовский алексей волков денис нефёдов
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