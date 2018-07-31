Виноват дождь: горуправа пытается не заплатить подрядчику

Как мы рассказывали, в ливень рабочие укладывали асфальт на улице Баррикад, 116. Происшествие заснял один из очевидцев. Сообщение вызывало бурное обсуждение в соцсетях. Не остался в стороне и городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, который заверил, что денег за такую работу подрядчик не получит, и его оштрафуют.

Эту тему обсудили чиновники в понедельник, 30 июля, на планёрке в горуправе.

Оказалось, что пока пользователи негодовали в соцсетях, подрядчик успел доделать дорогу.

- 26 числа подрядчик вышел на работу, не уведомив об этом заказчика, - сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства Калуги Денис НЕФЁДОВ. - После того, как публикации попали в СМИ, работы были, к сожалению, уже завершены. Но в свою очередь заказчик выставил претензии. Скорее всего эти работы оплачены не будут. Мы всё для этого сделаем.

Первый заместитель городского головы Алексей Волков призвал чиновников узнавать информацию быстрее, чем журналисты.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.