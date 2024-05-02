Для российской семьи из четырех человек продуктовая корзина на Пасху обойдется в среднем в 443,44 рубля

О ценах на пасхальный набор, состоящий из 10 яиц, кулича и творожной пасхи рассказали в Центре стратегических разработок.

Самые дешевые цены зафиксировали в Мордовии. Жители Республики смогут приобрести продукты на праздник за 354 рубля.

В Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской, Томской и Нижегородской областях пасхальный набор можно купить на сумму до 400 рублей.

Самые высокие цены на Чукотке. Там продукты к празднику обойдутся в 788 рублей.