В Челябинской области женщина спряталась в будке от алиментов

Такой интересный способ уйти от своих обязанностей придумала жительница города Златоуста. Она задолжала детям около 100 тысяч рублей. Об этом информирует ФССП по Челябинской области.

Как уточнили в источнике, мать четверых детей должна была выплачивать деньги двум из них. Их опекает ее старшая дочь.

Сотрудники ФССП пришли к горе-матери домой и обнаружили ее в собачей будке. Собаку на время переместили из будки в дом.

Теперь женщине предстоит 80 часов обязательных работ.