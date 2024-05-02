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В Челябинской области женщина спряталась в будке от алиментов

Официальное сообщество Вконтакте ФССП по Челябинской области
Опубликовано: 02.05.2024 13:00 0 190
В Челябинской области женщина спряталась в будке от алиментов

Такой интересный способ уйти от своих обязанностей придумала жительница города Златоуста. Она задолжала детям около 100 тысяч рублей. Об этом информирует ФССП по Челябинской области.

Как уточнили в источнике, мать четверых детей должна была выплачивать деньги двум из них. Их опекает ее старшая дочь.

Сотрудники ФССП пришли к горе-матери домой и обнаружили ее в собачей будке. Собаку на время переместили из будки в дом.

Теперь женщине предстоит 80 часов обязательных работ. 

Официальное сообщество Вконтакте ФССП по Челябинской области
Опубликовано: 02.05.2024 13:00 0 190
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