В Бельгии суд оправдал водителя, организм которого вырабатывает алкоголь

Необычное заседание проходило в городе Брюгге. Об этом пишет The Guardian.

40-летний мужчина попал под следствие за вождение машины в состоянии алкогольного опьянения. Адвокат подсудимого предоставил заключение из больницы, которое гласит, что у бедняги редкое заболевание под названием «синдром автопивоварни».

При болезни организм сам вырабатывает этанол в достаточно больших дозах.

При этом сам мужчина еще и работал на пивоварне.

В итоге мужчину оправдали.