В Узбекистане посетители аттракциона «Веселые горки» вылетели с карусели вместе с сидениями

Авария произошла в парке культуры и отдыха «Болажон». Пострадали два подростка и двое взрослых.

О происшествии информирует РИА Новости со ссылкой на данные Госкомитета промышленной безопасности Узбекистана.

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