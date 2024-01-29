В Китае мать пригрозила сыну самоубийством, если тот не женится

30-летнего холостяка из Китая мать вынудила жениться под предлогом того, что сведет счеты с жизнью, если этого не произойдет. Об этом сообщает South China Morning Post.

Житель города Вэньчжоу все-так сделал предложение девушке, хотя очень плохо ее знал.Союз продлился всего полгода и распался из-за бытовых ссор.

В издании рассказали, что в Китае такие союзы называют «парами гласных». Такое словосочетание придумали китайские психологи для обозначения браков, в которых супруги не общаются друг с другом и поженились по воле родителей.