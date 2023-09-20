В Мексике молния убила двух людей. Видео

На пляже мексиканского штата Мичоакан молния убила мужчину и женщину.

После того как на пляже поднялся сильный шторм, люди в спешке стали покидать место отдыха. Не успев покинуть пляж внезапно ударила молния. От поражения природным явлением женщина скончалась на месте, мужчина доставлен в больницу, но спасти его не удалось.