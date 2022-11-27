В Калужской области прогнозируют дождь со снегом

В воскресенье, 27 ноября, в Калужской области прогнозируют небольшой мороз.

Температура воздуха будет находиться в районе -3 градусов.

В течение дня возможны дождь со снегом.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с. Влажность воздуха – больше 90%.

По народным приметам, если облачно или идет снег - весна будет холодной, а май дождливым.

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