Морозы ожидаются в Калужской области

Также заморозки, по предварительным прогнозам, возможны в ночь на 9 мая.

Температура воздуха опустится ниже нуля в ночь на субботу, 4 мая, предупредили синоптики.

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