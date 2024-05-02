В Калужской области сохранится теплая погода

В четверг, 2 мая, утром воздух прогреется до +15 градусов.

Днем синоптики передают до +17 градусов тепла.

Весь день будет малооблачно. Ветер северный, с порывами до 4 метров в секунду.

В ночь на пятницу температура снизится до +8.