Во вторник калужан ждет ещё один ясный и теплый день

По данным синоптиков, 30 апреля облака чуть скроют небо лишь утром, в дальнейшем, вплоть до самого вечера, в Калуге будет безоблачное небо.

Температура воздуха поднимется до 20 – 21 градуса тепла.

Ветер западный, 4 метра в секунду, с порывами до 9 – 10 м/с.

Атмосферное давление 754 мм рт. ст.