Жителей Калуги предупредили о грязном воздухе

С вечера вторника до утра среды ожидаются неблагоприятные условия. Загрязняющие частицы будут плохо рассеиваться в воздухе на территории города, рассказали в Калужском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Существует вероятность накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы, - говорится в метеопредупреждении.

Из-за этого калужане могут ощущать неприятный запах.