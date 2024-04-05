Пик паводка пройден в Калужской области

В Оке, Угре и Жиздре за последние сутки вода упала на 25-35 сантиметров, рассказали в МЧС.

Лишь Протва поднялась на 8 сантиметров.

- Уровень воды наиболее крупных водяных артерий региона уже начал идти на убыль, - прокомментировали 5 апреля в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области. - Спад вод в малых реках был отмечен специалистами ещё в середине недели. Как правило, процесс спада проходит гораздо менее интенсивно по сравнению с подъёмом, и, по прогнозам специалистов, займёт несколько недель.