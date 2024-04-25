Калужский ветеран спорта Константин Горохов занял первое место в марафоне «Бег счастья»

Трехсуточные соревнования прошли в Череповце. Об успехе 75-летнего спортсмена рассказали в минспорта Калужской области.

- Несмотря на то, что он бежал среди спортсменов моложе него (60-69 лет), Константин Сергеевич сумел занять лидерскую позицию. И даже побить собственный рекорд, установленный в прошлом году, - отметили в министерстве.

Также калужанин недавно поучаствовал в легкоатлетическом сверхамарафоне «Гагарин-Калуга».