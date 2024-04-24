Калужскую область наградили за успехи в спорте

Всероссийская премия Sport Facilities вручена области как одному из лучших спортивных регионов страны, сообщили 24 апреля в Минспорта.

Ежегодный форум и отраслевая выставка «SPORTB2B EXPO&FORUM» проходят в Москве. Церемония награждения состоялась в здании Олимпийского комитета России.

- Престижная награда учреждена в 2014 году и вручается регионам и спортсооружениям. В юбилейный 2024 год было подано рекордное количество заявок, обладатели премии определялись в 28 различных номинациях, - рассказали в Минспорта.