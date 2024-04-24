Калужский музей спорта пополнился редким мотоциклом

Это кроссовый CZ-250 Typ 513, который выпускался в Чехословакии в 1983-1990 годах.

- Сейчас редко можно встретить такую технику, да и ещё в хорошем оригинальном состоянии, - рассказали 24 апреля в министерстве спорта Калужской области. - Так как подобные мотоциклы предназначены для спортивных мототрасс и использовались на пределе своих возможностей. Но калужанину Александру Кононенко удача улыбнулась, он нашел раритетный мотоцикл.

Музей спорта в Калуге открыт во Дворце спорта. Его можно посетить по будням с 9:00 до 13:00.