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Калужане завоевали 16 медалей на чемпионате России по плаванию

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.04.2024 11:25 0 152
Калужане завоевали 16 медалей на чемпионате России по плаванию

Турнир завершился в Казани. Наш регион там представляли спортсмены спортсмены школы олимпийского резерва «Олимп» из Обнинска. 

Мария Каменева выиграла заплывы 50 и 100 метров на спине и была второй на 50 метрах вольным стилем. 

Андрей Николаев выиграл «золото» на 50 метрах брассом. 

Дмитрий Савенко стал лучшим на дистанции 200 метров на спине. Также у него «серебро» на 100 метрах на спине.

Алина Гайфутдинова была второй на дистанциях 50 и 100 метров на спине. 

Также Гайфутдинова вместе с Андреем Николаевым, Михаилом Вековищевым и Марией Каменевой завоевала «серебро» в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров. 

- Поздравляю наших пловцов и их тренеров с успешным выступлением на Чемпионате страны. Новых побед! – прокомментировал итоги турнира губернатор Владислав Шапша.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.04.2024 11:25 0 152
Тэги: калужская область
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