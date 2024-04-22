Калужане завоевали 16 медалей на чемпионате России по плаванию

Турнир завершился в Казани. Наш регион там представляли спортсмены спортсмены школы олимпийского резерва «Олимп» из Обнинска.

Мария Каменева выиграла заплывы 50 и 100 метров на спине и была второй на 50 метрах вольным стилем.

Андрей Николаев выиграл «золото» на 50 метрах брассом.

Дмитрий Савенко стал лучшим на дистанции 200 метров на спине. Также у него «серебро» на 100 метрах на спине.

Алина Гайфутдинова была второй на дистанциях 50 и 100 метров на спине.

Также Гайфутдинова вместе с Андреем Николаевым, Михаилом Вековищевым и Марией Каменевой завоевала «серебро» в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров.

- Поздравляю наших пловцов и их тренеров с успешным выступлением на Чемпионате страны. Новых побед! – прокомментировал итоги турнира губернатор Владислав Шапша.