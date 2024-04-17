В Калужскую область приехали тренироваться еще 30 спортсменов из Белгорода

Накануне в Калугу прибыли тяжелоатлеты и фигуристы. Утром 17 апреля они начали тренировки, рассказал министр спорта региона Олег Сердюков.

- Стараемся создать юным звездам спорта все условия, чтобы они могли жить в полную силу, - рассказал Сердюков. - Организуем экскурсии по Калуге.

Всего в Калужской области сейчас живет и тренируется более 70 спортсменов из Белгорода. Из них 43 – в Обнинске.