Шапша поздравил с медалями калужских бадминтонистов

Воспитанники калужской спортивной школы «Труд» завоевали три бронзовые медали: две – у Анастасии Чвокиной, одна – у Евгения Полевого.

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