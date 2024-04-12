В Калужской области на выходных состоятся три футбольных матча

В эти выходные жителей Калужской области приглашают поболеть за родной город. Об этом сообщили в региональном минспорта.

В субботу, 13 апреля, ФК «Калуга» примет гостей из Брянска. Матч с «Динамо-Брянск» начнется в 14:00 на стадионе «Орбита».

Для болельщиков будет организован автобус от футбольного клуба. Он отправится от Сквера Мира в 13:15.

В воскресенье, 14 апреля, обнинский футбольный клуб «Квант» встретится с командой «Строгино» из Москвы в рамках первенства России по футболу среди команд Второй Лиги.

Первый домашний матч начнется в 14:00 на стадионе «Труд».

В этот же день в Калуге на тренировочной площадке «Орбита» воспитанники спортшколы «Калуга» примут в гостях ярославский ФК «Шинник» в рамках второго тура нового сезона Юношеской футбольной лиги Центр.

В 11:00 сыграют футболисты 2009 года рождения, в 13:30 на поле выйдут ребята 2008 года рождения, а в 16:30 сыграют спортсмены 2007 года рождения.