Готовность новой ледовой арены Балабаново оценили в 90%

Он рассказал, что рядом с ареной планируется высадить липовую аллею.

- Спортобъект активно строится, уже готов на 90%, - подчеркнул Сердюков. - Ведутся пусконаладочные работы и подготовка льда.

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