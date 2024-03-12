Шапша рассказал о новых спортивных объектах в регионе

Губернатор Калужской области в среду, 12 марта, представил свой отчет о работе в 2023 году.

Говоря о развитии спорта, он сообщил, что в Балабаново скоро откроется ледовая арена, в которой разместится школа фигурного катания Ильи Авербуха.

Готовится к запуску новый спорткомплекс в Перемышле.

В Калуге на тренировочной базе «Спутник» строится футбольный манеж.

- У жителей должны быть все возможности, чтобы заниматься спортом, - подчеркнул губернатор.