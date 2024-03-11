Калужане установили два рекорда на домашнем чемпионате России по пауэрлифтингу

Впервые такой турнир прошел в Обнинске. Туда съехались 130 лучших спортсменов страны из 42 регионов.
Золотые медали выиграли представлявшие Калужскую область атлеты спортшколы «Спартак».
Рекордсмен мира, мастер спорта международного класса Илья Маричев (весовая категория 74 кг) стал чемпионом России и установил новый рекорд страны в троеборье – 897,5 кг.
Лучшей в своей весовой категории стала и мастер спорта международного класса Дарья Ефимцева. Она установила рекорд России в жиме лежа – 230 кг.
- Поздравляю спортсменов, их тренеров с успешным выступлением! – прокомментировал итоги турнира 11 марта губернатор Владислав Шапша.
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