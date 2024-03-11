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Калужане установили два рекорда на домашнем чемпионате России по пауэрлифтингу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.03.2024 17:06 0 311
Калужане установили два рекорда на домашнем чемпионате России по пауэрлифтингу

Впервые такой турнир прошел в Обнинске. Туда съехались 130 лучших спортсменов страны из 42 регионов.

Золотые медали выиграли представлявшие Калужскую область атлеты спортшколы «Спартак».

Рекордсмен мира, мастер спорта международного класса Илья Маричев (весовая категория 74 кг) стал чемпионом России и установил новый рекорд страны в троеборье – 897,5 кг. 

Лучшей в своей весовой категории стала и мастер спорта международного класса Дарья Ефимцева. Она установила рекорд России в жиме лежа – 230 кг. 

- Поздравляю спортсменов, их тренеров с успешным выступлением! – прокомментировал итоги турнира 11 марта губернатор Владислав Шапша.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.03.2024 17:06 0 311
Тэги: калужская область губернатор
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