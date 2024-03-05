На Югорский марафон зарегистрировались 2500 участников

Участниками соревнований, поддержку которым оказывает банк ВТБ, станут спортсмены из России, стран БРИКС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая олимпийских чемпионов.
Свои силы в забеге испытает солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев. Он приедет в Югру, чтобы пробежать марафон вместе с жителями региона.
Большинство участников - лыжники из Югры, Свердловской, Тюменской областей, Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Около 900 зарегистрированных участников планируют пробежать 5 километров свободным стилем, среди них впервые в Югре - студенты российских вузов из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, ОАЭ, Египта, Ирана.
Более 600 участников выбрали дистанцию в 25 километров свободным стилем. В их числе семья Язовских из Томской области, включая их сына Дениса, которому на момент старта будет 1 год и 8 месяцев, и он станет самым молодым участником марафона. К соревнованиям его готовят мама-тренер и папа – инструктор по физической культуре на газотранспортном предприятии.
В марафоне на 50 километров поучаствуют 600 спортсменов. Одним из них является 78-летний Атиятулла Авазбаков из Тобольска, который будучи ветераном спорта представлял нашу страну на международных соревнованиях.
- Югорский лыжный марафон объединяет людей всех возрастов, жителей разных регионов не только нашей страны, популяризирует спорт и здоровый образ жизни, - отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в ХМАО – Югре Виталий Мосунов. - По данным регистрации в этом году мы видим, как на эти соревнования заявляются всё больше семей, ряд из них насчитывает по 8-10 родственников и близких. Участники из стран, где мало или совсем нет снега, в России встают на лыжи и тренируются, чтобы достойно выступить.
Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года.
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.