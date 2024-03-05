На Югорский марафон зарегистрировались 2500 участников

Участниками соревнований, поддержку которым оказывает банк ВТБ, станут спортсмены из России, стран БРИКС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая олимпийских чемпионов.

Свои силы в забеге испытает солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев. Он приедет в Югру, чтобы пробежать марафон вместе с жителями региона.

Большинство участников - лыжники из Югры, Свердловской, Тюменской областей, Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Около 900 зарегистрированных участников планируют пробежать 5 километров свободным стилем, среди них впервые в Югре - студенты российских вузов из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, ОАЭ, Египта, Ирана.

Более 600 участников выбрали дистанцию в 25 километров свободным стилем. В их числе семья Язовских из Томской области, включая их сына Дениса, которому на момент старта будет 1 год и 8 месяцев, и он станет самым молодым участником марафона. К соревнованиям его готовят мама-тренер и папа – инструктор по физической культуре на газотранспортном предприятии.

В марафоне на 50 километров поучаствуют 600 спортсменов. Одним из них является 78-летний Атиятулла Авазбаков из Тобольска, который будучи ветераном спорта представлял нашу страну на международных соревнованиях.

- Югорский лыжный марафон объединяет людей всех возрастов, жителей разных регионов не только нашей страны, популяризирует спорт и здоровый образ жизни, - отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в ХМАО – Югре Виталий Мосунов. - По данным регистрации в этом году мы видим, как на эти соревнования заявляются всё больше семей, ряд из них насчитывает по 8-10 родственников и близких. Участники из стран, где мало или совсем нет снега, в России встают на лыжи и тренируются, чтобы достойно выступить.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года.