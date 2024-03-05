Калуга Обнинск
Главная Новости Спорт
История Калуги Статьи Медсправочник Клиника года - 2024 Коммунальный рейтинг

На Югорский марафон зарегистрировались 2500 участников

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.03.2024 15:24 0 151
На Югорский марафон зарегистрировались 2500 участников

Участниками соревнований, поддержку которым оказывает банк ВТБ, станут спортсмены из России, стран БРИКС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая олимпийских чемпионов. 

Свои силы в забеге испытает солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев. Он приедет в Югру, чтобы пробежать марафон вместе с жителями региона.

Большинство участников - лыжники из Югры, Свердловской, Тюменской областей, Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Около 900 зарегистрированных участников планируют пробежать 5 километров свободным стилем, среди них впервые в Югре - студенты российских вузов из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, ОАЭ, Египта, Ирана.

Более 600 участников выбрали дистанцию в 25 километров свободным стилем. В их числе семья Язовских из Томской области, включая их сына Дениса, которому на момент старта будет 1 год и 8 месяцев, и он станет самым молодым участником марафона. К соревнованиям его готовят мама-тренер и папа – инструктор по физической культуре на газотранспортном предприятии.

В марафоне на 50 километров поучаствуют 600 спортсменов. Одним из них является 78-летний Атиятулла Авазбаков из Тобольска, который будучи ветераном спорта представлял нашу страну на международных соревнованиях.

- Югорский лыжный марафон объединяет людей всех возрастов, жителей разных регионов не только нашей страны, популяризирует спорт и здоровый образ жизни, - отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в ХМАО – Югре Виталий Мосунов. - По данным регистрации в этом году мы видим, как на эти соревнования заявляются всё больше семей, ряд из них насчитывает по 8-10 родственников и близких. Участники из стран, где мало или совсем нет снега, в России встают на лыжи и тренируются, чтобы достойно выступить.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.03.2024 15:24 0 151
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева стала лауреатом премии в области устойчивого развития
Новикомбанк запустил цифровую платформу скидок
У клиентов Калужской сбытовой компании есть уникальная возможность избавиться от начисленных пеней
Тайны и пороки петербургской богемы начала XX века: завершились съемки исторической драмы «Чистые»
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Воронин Владимир Александрович: «ГК ФСК сформировала уникальную базу активов»
Мифы о срочных переводах
Как CRM помогает управлять взаимоотношениями с пациентами стоматологии

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru