В Калуге прошел спортивный фестиваль пенсионеров

Возрастные атлеты соревновались на базе спортшколы «Старт» в зачет зимней областной Спартакиады среди команд муниципальных образований в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

За медали в лыжных гонках, дартсе и комплексе ГТО боролись 150 человек из 25 команд.

В первой группе лидером стала Калуга, во второй - Сухиничский район, в третьей - Юхновский район.