Футболисты «Калуги» начнут новый сезон в Челябинской области

Игра с местным «Торпедо» пройдет в городе Миасс в субботу, 2 марта. Начало – в 12:00 по калужскому времени.

Это первый матч «Калуги» в группе «Серебро» Высшей лиги А. Осенью наша команда стала сильнейшей в дивизионе Б.

9 марта «Калуга» проведет первый домашний матч с «Авангардом» из Курска.