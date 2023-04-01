В русских семьях в Калужской области по статистике рождаются только 1,34 ребенка

По данным Росстата, суммарная рождаемость среди русских в 2022 года снизилась с 1,45 до минимальных за 15 лет 1,36.

Коэффициент отражает число детей на 1 женщину репродуктивного возраста и был на 35% ниже простого воспроизводства (2,1).

Калужская область по этому коэффициенту занимает 33-ое место в стране. Суммарная рождаемость среди русских семей у нас составляет 1,34. Среди соседей статистика разная: Рязанская область – 1,14, Тульская область – 1,15, Смоленская область – 1,08, Брянская область – 1,2.

Самый высокий показатель в Чечне. Там это показатель 2,74.

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